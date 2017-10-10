أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط خير الله عبدالسلام، أمس الاثنين، إن أزمة الوقود انتهت بغير رجعة بعد وصول ناقلة الوقود أنوار ليبيا يوم الأحد إلى ميناء بنغازي.

وأكد عبدالسلام – أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود رجال الوطن والشهداء الذين قدموا أرواحهم خلال الفترة الطويلة الماضية، موضحا أنها استكملت ضخ حمولتها البالغة 13 مليون ونصف مليون لتر من البنزين اكتملت تعبئتها في مستود راس المنقار.

ومن المتوقع خلال الأيام القادمة وصول ناقلة بنزين تحمل 40 مليون لتر وناقلة ديزل تحمل 40 مليون لتر أيضا إضافة إلى ناقلة تحمل 10 آلاف طن متري من كيروسين الطيران، وناقلة أخرى تحمل 5200 طن متري من الغار المسال خلال أسبوع.

وأكد عبدالسلام أن هذه الكميات تكفي حاجات المنطقة لمدة أكثر من شهر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السعة التخزينية لمستودع لراس المنقار ستكتمل خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح عبدالسلام أن مستودع طبرق ممتلئ بالوقود بشكل كامل بواقع 28 مليون لتر بنزين 26 مليون لتر من الديزل ، إضافة إلى ناقلة غاز مسال متوقفة في ميناء طبرق ستقوم بتفريغ حمولتها.

وتقدم عبدالسلام بالشكر لجميع العاملين والجنود المجهولين وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله التي كانت سندا في تذليل الأزمة

وجدد عبدالسلام تأكيده على أن أزمة الوقود ستنتهي من خلال النواقل التي ستأتي إلى المنطقة خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن الاعتصام الأخير لسائقي شاحنات النقل الذي سببه نقص السيولة النقدية مبينا أنه جرى التوصل إلى حل معهم من خلال الاتفاق على إعطائهم 30 % من كل مستخلص نقديا وأنه من هذا المنطلق سيبدأ عمل السائقين المعتصمين خلال يوم غد.