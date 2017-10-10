أخبار ليبيا24- خاص

درست لجنة إعادة تملك وإدارة وتشغيل محطات الوقود ومراكز الغاز التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء إعادة تملك محطات الوقود ومراكز الغاز.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الرابع اليوم في قاعة الاجتماعات الرئيسية في إدارة المناطق الوسطى والشرقية في بنغازي وضع آلية عمل في مجال إعادة نشاط محطات الوقود ومركز الغاز تملكاً وتشغيلاً وإدارةً.

وأفاد رئيس اللجنة أمين خالد أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الزيارات والمسح الميداني على مستوى الشركة بكافة المناطق الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية لتحديد أماكن الأختناقات والوقوف على مشاكل أزمات الوقود بكافة المدن والمناطق بعامة البلاد ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لحلحلة هذه المشاكل.

وأكد خالد أن شركة البريقة تسعى وبخطوات متسارعة نحو تنفيذ هذا المخطط وخلال الفترة القريبة المقبلة ستنتهي اللجنة من إعداد المقترح وسيعرض على رئيس وأعضاء لجنة الإدارة للاختصاص.

وأشار رئيس اللجنة أن اجتماع اللجنة سيستمر لمدة يومين متتابعين لتغطية كافة جوانب إعادة نشاط محطات الوقود ومركز الغاز.