أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء إنه تم في جلسة اليوم وبإجماع أعضاء المجلس إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي.

وأضاف بليجق خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب أنه تم أيضًا الاتفاق على تعديل نص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بحيث تنص على أن القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع المجلس الرئاسي القادم بعد مصادقة مجلس النواب على هذه القرارات.

يشار إلى أن المادة الثامنة تنص على “نقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا، إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق فور توقيع الاتفاق، كما يتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال 20 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يتخذ المجلس قرارات بتعيينات جديدة خلال 30 يومًا”.