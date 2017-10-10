أخبار ليبيا 24 – خاص

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن دور الأمم المتحدة في الحوار غير مرضي بسبب التدخلات الدولية.

وأضاف حومة أن الأمم المتحدة التي عانت من ويلات الحرب في أغلب الملفات التي تولتها نتائجها لم تكن مرضية على اعتبار أن هناك تدخلات من الدول في تسيير المبعوثين .

وأثنى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على لجان الحوار السابقة الذين توصلوا إلى هذه الصيغة التي لم تكن مرضية بشكل كاف لبعض الأطراف ولكنه مجهود يذكر .

وأشار حومة إلى أن المبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا ليوناردو ليون عمل بجهد مع لجان الحوار والذي تمثل مع مجلس النواب والمؤتمر الوطني، مؤكدًا أنه لايمكن لمبعوث أن يوجه الليبيين إلا كما يشاء الليبيين والهم الأكبر أو التركيز على لجان الحوار الذين يمثلون طرف الصراع أيضا .

وأوضح النائب الثاني أن المبعوث التالي مارتن كوبلر أستمر من حيث انتهى ليون ولكن للأسف لم يحقق شئ كبير على الأرض ولكن الهوة اتسعت في فترته سواء على الصعيد السياسي أو في المؤسسات .

وتابع حومة “أما غسان سلامة نحن نتأمل خيرا لأنه شخص من دولة عربية ويستطيع أن يتفهم أفكار وظروف الليبيين التي يمرون بها ونحن أقرب لبعضنا البعض من أي شخص آخر”.

وأفاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أنه لاينكر ارتياح أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة مع مارتن كوبلر، مشيرًا إلى أن سلامة له تحركات عدة لمحاولة لملمة الشتات وسنرى في الأيام القليلة المقبلة مناقشة مخرجات تونس وماهي الخطوات التي يقوم بها.