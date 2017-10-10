أخبار ليبيا24- خاص

أقيم اليوم الثلاثاء، في منطقة الفعكات في مدينة بنغازي احتفالًا بإعادة افتتاح الوحدة “الصحية الفعكات”، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز بها.

وتقدم الوحدة الصحية الفعكات خدمات رعاية الأمومة والطفولة، والتطعيمات، والباطنة، و الأطفال، و الأسنان ، وبها غرفة للغيار والملاحظة، وصيدلية، ومختبر للتحاليل الطبية.

يشار إلى أن منطقة الفكات المحاذية لمنطقة القوارشة غرب بنغازي كانت ساحات معارك خاضتها القوات المسلحة العربية الليبية ضد المليشيات الإرهابية وتعرضت العيادة غيرها من المرافق العامة والخاصة للدمار والسرقة والنهب أثناء المعارك.