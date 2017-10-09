أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول الإعلام بنقابة معلمي بنغازي ناجي الشريف، إن معلمو بنغازي خرجوا عن صمتهم في وقفه احتجاجية لهم اليوم الاحد بمدرسة نور المعرفة ، نددت بالتصريحات التي جاءت ضد تحقيق طموحات المعلمين.

وأصدر المعلمون خلال احتجاجهم، بيان جاء فيه دعم النقابة العامة للمعلمين واعتبارها هي الجسم الشرعي للمعلمين وكذلك التأكيد على استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالَب وتحميل عضو مجلس النواب تداعيات اي اخفاق في إقرار قانون المعلم.

هذا وقد افتتح الجلسة الاحتجاجية نقيب معلمي بنغازي بحضور وكيل النقابة العامة للمعلمين محمد الفلاح ومستشار رئيس مجلس النواب صالح المنفي ومدير مكتب تعليم البركة استاذ جمال نتفه ومدير مكتب تعليم السلاوي خالد الدغاري ومدير مكتب الإعلام وسام العشيبي ورئيس ائتلاف المدارس الخاصة كمال عمارة وعدد من مدراء المعاهد والمدارس العامة والخاصة وعدد من المدربين والمعلمين.

كما حرى حوار بين المشاركين ووكيل النقابة العامة للمعلمين جاوب خلالها على عدد من التساؤلات المهمة.