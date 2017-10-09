أخبار لييا 24 – خاص

استبدلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ملعب شيخ الشهداء في البيضاء بملعب المرج لاستضافة مباريات الاسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .

وسيلتقي الاربعاء بملعب المرج الانوار والنجمة على تمام الساعة 3:30 مساءً ضمن مباريات المجموعة الاولي ولحساب ذات المجموعة يلتقي الاهلي ببنغازي والتعاون الخميس بملعب المرج على تمام الساعة 3:30 .

فيما سيستقبل ملعب المرج مباراتين في المجموعة الثانية

حين يلتقي نجوم اجدابيا التحدي السبت الموافق 11 أكتوبر الجاري ويستقبل ايضاً لقاء شباب الجبل والنصر يوم الاحد 12 اكتوبر .

وكانت إدارة نادي الاخضر قد هددت بقفل ملعبها بمدينة البيضاء امام مباريات الدوري اذا ما قررت لجنة المسابقات اقامة مباراة الفريق امام خليج سرت بملعب سرت .