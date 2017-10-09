أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرت دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي غرب بنغازي، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لحصر المباني المحالفة للقانون، في إطار عمل جهاز الحرس البلدي بنغازي وتمكين سلطة الدولة والقانون.

وشمل حصر الدوريات كافة المباني المخالفة من حيث استغلال أملاك دولة من ساحات خضراء وأرصفه ومخالفة في الارتفاع داخل المخططات المحدد ارتفاعها بحسب قوانين معمول بها.

وقامت غرفة عمليات غرب بنغازي رفقة مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي و رئيس لجنة الإزالة عمران مقصبي ومندوب مصلحة الأملاك أسامة بالروين ومستشار الفني لمصلحة التخطيط العمراني المهندس فوزية بوشعالة بجولة ميدانية لتحديد المباني العشوائية والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير والقوانين المعمول به لإنشاء مباني الخدمية والسكنية ليتم إزالتها حساب المخالف منها منحى تجاوزا أو من مستغل لأملاك الدولة.

وأصدرت اللجنة بعد الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، قرار بإزالة أي مبنى مخالف وسيتم إحالته للجهات الضبطية.

وحذرت اللجنة المكلفة أنها ستزيل أي بناء مخالف للقانون وتخطيط وتحميل صاحب البناء كامل التكاليف ومحاسبة المسؤولين قانونية.