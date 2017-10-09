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يرتفع عدد الخسائر البشرية والمعنوية تكبدها تنظيم داعش الإرهابي أثناء معارك الحويجة، في شمال العراق، قبل أن تحرر القوات العراقية تلك المدينة.

وحسب وثيقة خاصة وحصرية سربت من المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية العراقية، الخميس 5 أكتوبر تم قتل 272 عنصرا من داعش الإرهابي أثناء تحرير الحويجة، في الفترة من 29 سبتمبر، وحتى الأربعاء 4 أكتوبر.

وجاء في الحصيلة، أن من بين قتلى داعش الارهابي، عنصرين قناصين اثنين، وعناصر آخرين تم اعتقالهم على يد قوات الشرطة الاتحادية، عند التقدم لاقتلاع التنظيم الإرهلبي من الحويجة، غرب محافظة كركوك.

وفجرت قطعات الشرطة، حسبما ذكر في الوثيقة، 24 سيارة مفخخة لتنظيم داعش، و45 مفخخة أخرى تم تفجيرها من قبل طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وفككت القوات العراقية 5 سيارات مفخخة، ودمرت 3 سيارات تعود لتنظيم داعش الإرهابي، في مناطق وقرى متفرقة من الحويجة.

كما دمرت فرق الجهد الهندسي، مع قوات الشرطة الاتحادية، 9 منازل مفخخة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وبلغت حصيلة العبوات الناسفة التي تم تفجيرها من قبل الشرطة الاتحادية، بعد أن كانت مزروعة من قبل تنظيم داعش الإرهابي لعرقلة تقدم العمليات العسكرية للقضاء عليه، ولمنع هرب المواطنين من سطوته، 87 عبوة ناسفة.

وتمكنت الشرطة الاتحادية من تدمير ستة أحزمة ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي، ودمرت قوات الشرطة الاتحادية 15 مضافة، ومحطة اتصالات لتنظيم داعش الإرهابي، ومضافة أخرى دمرها طيران التحالف، فيما عثرت قوات الرد السريع، على مضافتين، ومعمل لصنع العبوات الناسفة.