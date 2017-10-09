لقى 8 مهاجرين على الأقل حتفهم وفقد العشرات أثر إصطدام سفينة حربية تونسية بقارب على متنه ما لايقل عن 70 مهاجراً قبالة السواحل التونسية .

و ذكرت وسائل إعلام تونسية أن هناك عدد كبير من المفقودين و عمليات الإنقاذ متواصلة من قبل خفر السواحل المالطي و فرق الإنقاذ الإيطالية وفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية .

و تعتبر السواحل التونسية أحد نقاط الهجرة بشمال أفريقيا حيث تعتبر الأقرب للسواحل الجنوبية لأوربا و التي تزيدات بشكل كبير عقب الإتفاقية التي أبرمتها إيطاليا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ونشاط خفر السواحل الليبي و العمليات ضد مهربي البشر بالبر الليبي .