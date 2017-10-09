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بينما تجتمع الأطراف السياسية الليبية للاتفاق على تحديد مسار سياسي موحد في البلاد، مازال تنظيم داعش الإرهابي يطل بوجهه القبيح على المشهد الليبي مهددا بالعودة وإراقة مزيد من الدماء من خلال عملياته الإرهابية والإجرامية التي تأتي انتقاما لخسائره السابقة في عدة مناطق من البلاد وسعيا لاعادة وجوده في العمق الليبي رغم هزيمته المذلة في كل مكان.

ويعتقد الكثيرون أن المئات من الإرهابيين تمكنوا من الهرب من سرت قبل أو خلال حملة عسكرية دامت سبعة أشهر لطرد التنظيم الإرهابي من المدينة الساحلية التي سيطر عليها في 2015 وتؤيد هذه النظرية الهجمات الإرهابية التي يشنها عناصره بين حين وآخر في مناطق مختلفة والتي كان آخرها ما شهدته مدينة مصراتة الليبية.

ففى تطور جديد شهدت مدينة مصراتة الليبية، غربي ليبيا، هجوما إرهابيا، الأربعاء 04 أكتوبر 2017، استهدف مجمع المحاكم بالمدينة وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الابرياء، وأظهرت الصور التي وقع تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من موقع الحادث آثار التفجيرات على مبنى المحكمة وعلى السيارات التي كانت رابضة في محيطها، فيما أعلنت كافة الاجهزة الامنية حالة الطوارئ وسط المدينة.

وفى أعقاب هذا الهجوم، أعلن قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى مصراتة المركزي بليبيا أنه بحاجة ماسة إلى كميات من الدم. وناشدت المستشفى في بيان صحفي العناصر الطبية والطبية المساعدة والاستنفار، داعية كافة الطواقم الطبية التوجه إلى مستشفى مصراتة المركزي على وجه السرعة لتغطية العجز في التعامل مع الإصابات الطارئة التي وصلت للمستشفى.

وصرح مصدر طبي من مستشفى مصراتة المركزي أن قطاع الصحة بالمدينة رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع مراكزه، مطالباً الأهالي بالتبرع بالدم، مؤكداً أن من بين المصابين من يعاني إصابات خطيرة جداً.

هذا وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، عبر “انغامسيون” داعش وهم الذين يفجرون أنفسهم وينتحرون لكي يقتلوا المسلمين الأبرياء وكل هذا يناقد الدين الإسلامي الشريف وحتى غير المسلمين يعلمون هذا الشيء.