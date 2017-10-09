أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة عن أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والأعلى للدولة ستباشر أعمالها من تونس العاصمة يوم السبت القادم .

وكانت لجنة الصياغة الموحدة قد أنهت جولة محادثاتها الأولى في الأول من أكتوبر لتعود بعد أسبوع بعد التشاور مع مجلسي النواب والأعلى للدولة .

وعقدت لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم اجتماعتها في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – في العاصمة التونسية – بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وهذه المحادثات جمعت للمرة الأولى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على طاولة واحدة للحوار وهي المرحلة الأولى من خطة العمل الذي يمتلكها ويقودها الليبيون وتعكس في جوهرها آمال وأهداف الشعب الليبي الذي يريد سبيلاً للمضي قدماً وبوضوح وضمن إطار زمني صارم للانتهاء من المراحل الانتقالية.