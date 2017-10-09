أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي لاطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية والثالثة لكرة القدم للفرق المسجلة في نطاق الاتحاد الفرعي ببنغازي

وأوضح عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي بنغازي منعم السعيطي لاخبار ليبيا 24 ان الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي سحب قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة واشار أن فرق مسابقة الدرجة الثانية ستقام بمشاركة 10 فرق تتنافس من مرحلة واحدة .

فيما تشمل مجموعة الدرجة الثالثة 11 فريق وستقام منافساتها من مرحلة واحدة فقط .

وأكد السعيطي أن المسابقتين من المنتظر انطلاقهما في منتصف شهر اكتوبر الجاري .