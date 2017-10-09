أخبار ليبيا24

من الأمور المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية، أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في تجارة المخدرات، أو غير ذلك من صور التجارة المحرمة، والكسب الخبيث لا خير فيه، فكل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به.

لكن الدواعش على النقيض من تلك المبادئ الشرعية المعروفة، فهم لا يتورعون عن ارتكاب المحظورات واقتراف المحرمات طالما أن مصلحتهم تقتضي ذلك.

فبعد انحسار التنظيم انحسارًا ملحوظًا في الموصل، جفت منابع تمويله الرئيسية، بما في ذلك المواد النفطية والغاز وجباية الضرائب من السكان المحليين ومصانع الإسمنت والفوسفات، فإنه من المحتمل أن يدفع كل هذا التنظيمَ إلى البحث عن موارد جديدة للتمويل، فاتجه التنظيم إلى أسرع الطرق للكسب، فتاجر في المخدرات لجمع الأموال.

وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن التنظيم الإرهابي تورط في تجارة المخدرات لتعويض ما يعانيه من خسائر اقتصادية في الآونة الأخيرة، وداعش من أكبر تجار المخدرات في العالم، والمورد الأول للكوكايين.

ومع ظهور طرق وشبكات جديدة للتهريب والإتجار بالمخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استفادت الجماعات والمنظمات الإرهابية منها بشكل كبير، فمع عدم الاستقرار المستمر في المحاور الجغرافية الرئيسية بمنطقة المتوسط، دأب ارهابيو داعش إقامة صلات بين شبكات العمل الإجرامي السرية، وتاجروا في المواد المخدرة، وأصبحوا من كبار موردي الكوكايين والمخدرات.

وكشفت تقارير أخرى عن معاملات بين مقاتلي داعش في ليبيا والمنظمات الإجرامية، وهناك أيضًا تقرير يكشف عن حمولة تحتوي على مليون قرص مخدر “ترامادول” تم التحفظ عليها الصيف الماضي من قبل السلطات اليونانية، وكانت هذه الشحنة خارجة من الهند ومتجهة إلى ليبيا وتابعة لكيانات داعش.

وكان مرصد الأزهر قد أورد عدة وقائع تدلل على أن داعش تتاجر في المخدرات، طبقا لما نشر في الصحف البريطانية والأمريكية، منها قيام جماعة جند الإسلام التابعة لتنظيم داعش في شمال إفريقيا بالتربح من تقديم الحماية المسلحة لتجار الكوكايين في شمال إفريقيا.

كما قالت جريدة الشرق الأوسط، إن داعش حقق أرباحًا من تجارة الحشيش بنقلها من العراق عبر سوريا وتركيا إلى أوروبا، وهذا كله يبين أن مقاتلي داعش ليسوا فقط متورطين في أعمال التربح من المخدرات بل إنهم يتعاطونها أيضًا.

العديد من التقارير ترى أن الإرهابيين يتعاطون مادة الكبتاجون، المسماة بحبوب الجهاد، وهو منشط ومنبه يعمل على كبت مشاعر الألم ويزيد من الابتهاج مما يتيح للمقاتلين البقاء متيقظين في المعارك الطويلة.

وأكد مرصد الأزهر أن العديد من مجندي داعش، أتوا من أوروبا، من أجل تجارة المخدرات كوسيلة لاستجلاب عائد بسيط.

هذه العائدات من المخدرات أتاحت للإرهابيين في أوروبا مرونة مالية، بحيث يسافرون من وإلى سوريا بالإضافة إلى ادخار المال للمساعدة في شراء لوازم التخطيط للهجمات الإرهابية، مثل الأسلحة والمعدات والهواتف النقالة.