أخبار ليبيا24- خاص

تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم ، خطابًا من الكاف، يحدد موعد مباراة منتخب تونس مع ليبيا، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وتقرر رسميًا إقامة المباراة، يوم السبت 11 نوفمبر المقبل بعد أن ترددت أنباء عن لعبها يوم 6 من نفس الشهر.

من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، إنه سيعقد، اليوم الاثنين، اجتماعا مع المدير الفني للمنتخب، نبيل معلول، لضبط البرنامج الخاص بالإعداد لمباراة ليبيا.

وشدّد الجريء، في تصريحات تلفزيونية، على أن التأهل للمونديال لم يُحسم بعد، لذلك حرص على عقد جلسة مع معلول، للبدء منذ الآن في الإعداد لهذه المواجهة الهامة.

يشار إلى أن المنتخب التونسي يحتاج لنقطة واحدة أمام ليبيا، من أجل الصعود لكأس العالم.