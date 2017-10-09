أخبار ليبيا 24 – خاص

ينعقد في مدينة بنغازي يوم السبت المقبل، المؤتمر الحقوقي حول الدعم الدولي للإرهاب في ليبيا والدور المتحفظ للمنظمات الدولية، ويأتي هذا المؤتمر بدعم ورعاية المنظمة الليبية لحقوق الإنسان.

ومن المنتظر وصول المشاركين يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وسيكون البرنامج العام للمؤتمر وفقا للبرنامج التالي: بداية أعمال المؤتمر تكون بعرض شريط وثائقي عن الإرهاب في ليبيا، ويشتمل نشاط المؤتمر على عدد من المحاور التي تبحث في عنوانه وهي كما يلي:

المحور الأول: دور قطر في دعم الإرهاب في ليبيا حقائق وأرقام

المحور الثاني: آليات المسائلة القانونية لقطر عن جرائم الإرهاب المرتكبة في ليبيا.

المحور الثالث: الدور المتحفظ للمنظمات الدولية فيما يخص دعم الإرهاب.

المحور الرابع: الدور السلبي لمكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وسيتم عقد جلسة للحوار والمناقشات حول محاور الندوة وموضوعاتها.