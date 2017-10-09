أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي لبلدية طبرق مروان يونس إن أكوام القمامة تتكدس في شوارع وميادين طبرق وصلت لأكثر من 3 مليون طن ووصلت إلى ميدان المجلس البلدي بسبب إغلاق المكب الرئيسي من قبل سكان حي العودة .

وأضاف يونس أن المجلس البلدي اجتمع أكثر من مرة مع حكماء ومشايخ المدينة من أجل إيجاد مكب بديل وعدم التعاون من القبائل المحيطة بالمدينة والتي تمتلك أراضي فضاء .

وأوضح الناطق الرسمي أن بلدي طبرق تعاقد على أكثر من 7 مكبات جديدة وقبل توقيع العقد مع ملاك الأراضي يفسخ العقد للعديد من الأسباب مما زاد من حجم الأزمة التي وصلت إلى كل شوارع المدينة .

ولفت يونس إلى أن شركة الخدمات العامة تؤكد أن كميات القمامة يوميا تصل إلى 200 ألف طن يوميا والمكب مغلق لأكثر من أسبوعين .

وأكد أن المجلس البلدي طبرق لم يتوقف من أجل البحث عن مكب جديد بالاستعانة بالحكماء والمسؤولين قبل أن تتفاقم المشكلة وتصل إلى كارثة بيئية مرتقبة حيث وصل التعفن إلى كل البيوت وتسبب الاحتقان لدى المواطنين.