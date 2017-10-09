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لم يعد لتنظيم داعش الإرهابي أمل بالبقاء ولا القدرة على العودة وهو من بقعة إلى أخرى في العراق ينهزم ويطرد المعركة ضد الإرهابيين مستمرة والعزم بتطهير كل رقعة أرض ثابت حتى تسجيل آخر انتصار على داعش وإجرامه وإنقاذ المسلمين من إرهابه.

أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، تحقيق نصر جديد للقوات العراقية في معركتها للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في ناحية الرياض في الحويجة.

وأضاف: “لم يبق أمامنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا”، في إشارة إلى الشريط الذي يضم مدينتي القائم وراوه في الغرب.

وأوضح يار الله أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، واللواء 26 من الحشد الشعبي، تحرر ناحية الرياض بالكامل في الحويجة، من قبضة داعش الإرهابي، في جنوب غربي كركوك، شمالي العراق.

وأضاف قائد عمليات تحرير الحويجة أن القوات فتحت طريق الفتحة — الرياض بين محافظتي صلاح الدين، وكركوك، ومازالت التقدم مستمرا لتحرير الحويجة بالكامل من سيطرة داعش الإرهابي.

وتعتبر ناحية الرياض، آخر بقعة كانت تحت سيطرة داعش الإرهابي في الحويجة، وما تبقى له في القضاء سوى عدد قليل من القرى.

الحويجة هي مدينة في شمال العراق كانت اخر معقل تنظيم داعش الارهابي على الحدود مع سوريا في غرب البلاد.

ودخلت القوات العراقية، الأربعاء، هذه المدينة السنية، التي يبلغ تعداد سكانها 70 ألف نسمة، وأطلق عليها اسم «قندهار العراق»، في إشارة إلى معقل حركة «طالبان» في أفغانستان، وتقدمت سريعا في أحياء هجرها سكانها بالكامل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من باريس حيث يقوم بزيارة رسمية، «تحرير الحويجة».

وقال في ختام لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: “أستطيع اليوم أن أزف بشرى إلى جميع العراقيين، والقوات المسلحة العراقية، وجميع محبي السلام، وشركائنا في التحالف الدولي ومن عانوا من الإرهاب: تحرير مدينة الحويجة تم على أيدي القوات العراقية”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أعلن، يوم الجمعة 29 سبتمبر، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وجميع المناطق المحيطة بها وصولاً إلى غرب كركوك.