أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة حسين اطويلب، اليوم الاثنين، آجتماعا مع أعضاء اللجنة وبحضور رؤساء الإتحادات الفرعية بخصوص العديد من النقاط التي تخص نشاطات الإتحاد القادمة، على هامش مونديال كرة القدم المصغرة بتونس وبفندق بيزنطة بمدينة نابل.

وأتفق الحاضرون على تحديد إنطلاق المسابقة على مستوى المناطق في العاشر من شهر نوفمبر القادم وتكون المسابقة من ذهاب وأياب .

وستكون المرحلة الثانية بنظام التجمع في أحد المناطق وأحد الملفات المقدمة من مدينة طبرق .

كما ناقش رئيس اللحنة التسيرية مكافأت الحكام الذين سيديرون المسابقة .

يشار إلى أن عدد الأندية المشاركة 48 نادي في ليبيا موزعة على 5 مناطق وكرة القدم المصغرة من الالعاب الحديثة وحاليا منتخب ليبيا يشارك في النسخة الثانية لكأس العالم المقام في تونس خلال هذه الفترة