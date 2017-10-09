أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الإعلان عن مرشحيها للفوز بالكرة الذهبية، إذ أعلنت، منذ صباح اليوم الاثنين، عن 20 اسمًا، حتى الآن، من أصل 30 اسمًا، سيتم الإعلان عنها جميعًا بنهاية اليوم.

وأعلنت المجلة عن المجموعة الرابعة من مرشحيها، والتي ضمت كلًا من: الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، والألماني توني كروس (ريال مدريد)، والإيطالي جيانلويجي بوفون (يوفنتوس)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والكولومبي رادميل فالكاو (موناكو).