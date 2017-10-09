أخبار ليبيا 24 – خاص
تواصل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الإعلان عن مرشحيها للفوز بالكرة الذهبية، إذ أعلنت، منذ صباح اليوم الاثنين، عن 20 اسمًا، حتى الآن، من أصل 30 اسمًا، سيتم الإعلان عنها جميعًا بنهاية اليوم.
وأعلنت المجلة عن المجموعة الرابعة من مرشحيها، والتي ضمت كلًا من: الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، والألماني توني كروس (ريال مدريد)، والإيطالي جيانلويجي بوفون (يوفنتوس)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والكولومبي رادميل فالكاو (موناكو).
وسبق أن أعلنت المجلة ترشيح لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وسيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، وفيليب كوتينيو، لاعب ليفربول، ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، ودرايس ميرتينز، مهاجم نابولي، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ومارسيلو (ريال مدريد) وزميله الكرواتي، لوكا مودريتش.
كما رشحت “فرانس فوتبول” الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)، والفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، والبوسني دجيكو (روما)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، وهاري كين (توتنهام).
وستعلن المجلة عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، في نهاية العام الحالي، وهي تختلف عن جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها الفيفا.