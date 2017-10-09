أخبار ليبيا 24

تترقب المنتخبات العربية حدثاً تاريخيًا في بطولة كأس العالم التي تقام في روسيا خلال صيف 2018 بإمكانية مشاركة 5 منتخبات في نسخة المونديال لأول مرة عبر التاريخ.

وصعد منتخب السعودية إلى مونديال روسيا 2018 عن قارة آسيا كما حجز منتخب مصر بطاقة التأهل للمونديال بعد غياب 28 عامًا عن قارة أفريقيا.

ويداعب حلم المونديال 3 منتخبات عربية أخرى هي تونس والمغرب في قارة أفريقيا وسوريا في قارة آسيا وحال تمكنت هذه المنتخبات من التأهل فالعرب سيضمنون تواجد 5 منتخبات لأول مرة في تاريخ المحفل العالمي.

وكان أكثر عدد مشاركات للمنتخبات العربية في المونديال خلال نسخة 1986 التي شهدت مشاركة 3 منتخبات هي العراق والمغرب والجزائر و1998 التي شهدت مشاركة نفس العدد أيضًا هي السعودية والمغرب وتونس.

ويخوض منتخب سوريا يوم الثلاثاء المقبل مواجهة مصيرية أمام أستراليا في عقر داره في إياب الملحق الآسيوي الفاصل بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل منهما.

ويحتاج نسور قاسيون للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 للوصول للمرحلة التالية ومواجهة صاحب المركز الرابع في ترتيب تصفيات قارة أمريكا الشمالية.

ويحتاج منتخب تونس لنقطة واحدة من مباراة ليبيا في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بتصفيات قارة أفريقيا، كما يخوض منتخب المغرب مواجهة حاسمة ضد كوت ديفوار على أرض الأخير، ويكفيه التعادل أيضًا للتأهل رسميًا إلى المونديال.