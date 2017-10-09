أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لتخريج دفعة من الطيارين الجدد .

وقال آمر سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء صقر الجروشي – إن الخرجين الجدد تمكنوا من إتمام تدريباتهم على الطائرة العاموديّة mi35 وبإشراف سرب الشهيد مؤمن الدرسي .

وذكر الجروشي أن عدد الطيارين يبلغ 7 وهم الآن في جاهزية تامة، لافتاً إلى أنه سوف يقام حفل كبير احتفالا بتخريج هذه الدفعة في مهبط المرج في الأيام القادمة .

وأكد اللواء الجروشي أن القوات الجويه بكافة منتسبيها أنهم على درب شهدائنا سائرون ومستمرون في تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية .