أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلقت اليوم الأحد كافة محطات الوقود في مناطق الواحات جالو وأوجلة وإجخرة بسبب النقض الحاد في البنزين .

ويرجع سبب نقص البنزين في كافة محطات المنطقة الغربية بسبب اعتصام سائقين الشاحنات في منطقة طبرق، الذين يطالبون بدفع أجورهم بشكل نقدي لعجزهم عن شراء قطع غيار الشاحنات والإطارات .

يشار إلى أن أغلب سائقي الشاحنات هم تابعين لمحطات توزيع الوقود ليبيا نفط والراحلة والشرارة والطرق السريعة رغم أن مبيعاتها من البنزين بشكل نقدي، وجاري وضع حلا لرفع اعتصام السائقين .

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقلة صالح استقبل الخميس مسؤولي شركات (ليبيا نفط والشرارة والراحلة) وذلك لمناقشة أزمة الوقود ومحاولة إيجاد حلول عاجلة لها .