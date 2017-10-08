أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق المنتخب الليبي اليوم فوزا مهما على نظيره المنتخب اللبناني في نهائي كأس العالم لكرة القدم المصغرة الذي تحتضنه نابل التونسية .

وتمكن المنتخب الليبي من الفوز على لبنان بهدفين دون مقابل سجلت في بداية الشوط الثاني عن طريق محمد سليمان وعلي الشوشان، وأدار المباراة الحكم الإيطالي انجلو بروستي .

وكان المنتخب الليبي قد سيطر على مجريات اللعب وأستطاع مدربه علي الرياني أن يقرأ الفريق اللبناني في الشوط الأول الذي دافع عن مرماه وقد أستطاع المنتخب الليبي من إختراق المنتخب اللبناني وحقق فوزا مهما جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة بفارق هدف على منتخب تونس .

يشار إلى أن المنتخب الليبي يشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة التي تستضيفها مدينة نابل التونسبة بمشاركة 24 منتخب من قارات العالم الستة .