أخبار ليبيا 24 – خاص

أفتتح مساء الجمعة، المنتخب التونسي مونديال 2017 لكرة القدم المصغرة الذي استضافته مدينة نابل التونسية بفوز ثمين على منتخب البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وأذنت وزيرة الرياضة التونسية ماجدولين الشانري البطولة التي حضرها رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة كذلك رؤساء الاتحاد الأفريقي والتونسي وكذلك والي ولاية نابل .

وسبق لقاء تونس والبرتغال لقاء نجوم منتخب تونس 2004 ونجوم أفريقيا والتي انتهت أيضا بغدفوز نجوم تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وفي نفس المجموعة ليبيا ستقابل لبنان يوم الأحد بنفس الملعب الذي بني خصيصا لإحنضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة بمشاركة 24 منتخب