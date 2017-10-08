أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد الحكم الليبي الوحيد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2017 المقامة في تونس مصباح ميلود ابوالقوادر، أن الإختيار وقع عليه من الإتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة بعد المشاركة في بطولة في تونس في شهر أبريل الماضي.

وقال ابوالقوادر لـ “أخبار ليبيا 24” “نجحت في الاختبار البدني قبل بطولة كأس العالم وتحصلت على الترتيب الأول وحصولي على أول توقيت عالمي من بين 18 حكم مشاركين في كأس العالم في تونس بعد وصلت إلى 1740 متر .

وأضاف مباراة كرة القدم المصغرة يديرها أربعة حكام والتكليفات الخاصة بمباريات كأس العالم الحالية يتم بشكل يومي .

وتابع “أنا مستعد لإدارة أي مباراة تسند إلي واتمنى أن أرى اكثر من حكم ليبي في المحافل الدولية وبإذن الله أوفق وسوف أرفع رأس الليبيين بنجاحي في هذه البطولة الدولية بصفتي الحكم الليبي الوحيد” .