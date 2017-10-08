أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى نادر كويري اجتماع مع مسؤولين من منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد بدولة تونس .

وقال مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بنغازي إبراهيم الفرجاني إن كويري بحث مع المسؤولين من المنظمة تقييم خطة الاستجابة والاحتياجات المطلوب توفيرها من قبل المنظمة .

وذكر كويري – بحسب مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بنغازي – أن الاستجابة من قبل المنظمة بطيئة وليست بالمستوى المطلوب .

وتطرق المجتمعون إلى النقص الحاد بالأدوية خاصة أدوية الأورام وأدوية نقص المناعة المكتسبة وكافة الأدوية التخصصية في ظل عدم توفر النقد الأجنبي وتعرض العديد من المرافق الصحية للتدمير من قبل قوى الإرهاب والتطرف .