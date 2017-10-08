أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الأحد، بمقر ديوان البلدية بطاقم الخبراء الإستشاري البريطاني التابع للمستثمر الأجنبي الخاص بمصنع الأسمنت الواقع بمنطقة الهوارى وذلك لمناقشة العمل الجاري حاليا بشأن اﻹستعداد لتدوير عجلة العمل داخل المصنع والعمل على دراسة خطة العمل وزيادة الإنتاج.

وأوضح وفد الخبراء البريطاني بأن أعمال إزالة الألغام ستنتهي خلال منتصف الشهر المقبل ومن ثم سيتم المباشرة بحصر الأضرار الكبيرة التي تسببت بها الجماعات الإرهابية وصيانة الآلات والمعدات .

من جهته أكد عميد البلدية عبدالرحمن العبار بأن بلدية بنعازي على أتم الإستعداد الكامل لدعم الشركة الليبية للأسمنت بكل ما تحتاجه فى سبيل عودة تشغيل هذا المرفق المهم الذي سيساهم في إعادة إعمار بنغازي وتحريك العجلة الاقتصادية فى البلاد.

وفي ختام اللقاء تقدم الوفد البريطاني بشكر وتقدير للقوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية ولبلدية بنغازي على المجهودات والدعم الذي قدمته لهم .