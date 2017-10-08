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في إطار محاولاتها الساعية إلىى القضاء على الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة دول الساحل الأفريقي، طالبت دول موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد الاتحاد الأوروبي منحها 50 مليون يورو من أجل تمويل قوة عسكرية مشتركة بين هذه البلدان .

وكان ضابط رفيع في الجيش المالي قد أعلن أن دول منطقة الساحل تطلب 50 مليون يورو (56 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي للجماعات الإرهابية، التي تزايد نشاطها بشكل ملحوظ مؤخراً، وخاصة في الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينافاسو.

وقال الجنرال ديدييه داكو، وهو قائد جيش دولة مالي، إن «مجلس وزراء مجموعة الخمس لدول الساحل يقدم طلبا للاتحاد الأوروبي بالدعم المالي لنشر وتأسيس قوة مشتركة من المجموعة»، قبل أن يشير إلى أن مساهمة الاتحاد الأوروبي ضرورية للحد من خطر الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً أن الاستقرار في منطقة الساحل مفيد لأوروبا.

وكان الجنرال المالي يتحدث في اجتماع في باماكو، عاصمة مالي، بين قادة الجيش في مجموعة دول الساحل، ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، وضباط من القوة الفرنسية التي تحارب الإرهاب في الساحل الأفريقي المعروفة باسم «قوة بركان».

ويتولى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 عمليات تكوين وتأطير جنود الجيش المالي من أجل رفع مستوى كفاءتهم لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية، التي سبق أن فرضت سيطرتها على شمال مالي عام 2012.

ومن المتوقع أن تسهم القوة في حال تشكيلها في تقوية جهود هذه الدول في مواجهة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي ومنع تحولها إلى تربة خصبة للجماعات المتشددة، التي يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي تسعى الدول الأوروبية، إلى منع تهديدها لأراضيها أوروبا إذا تركت دون مواجهة.

ويعتبر قرار دول الساحل تشكيل هذه القوات العسكرية المشتركة إضافة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب ودحر تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين لإنها ستكون أكثر قدرة على التحرك، وتبادل المعلومات لضرب الجماعات الإرهابية التي لا تشكل الحدود عائقاً أمامها.

وتضاف هذه المساعي إلى مساعي فرنسية سابقة من خلال بالتنسيق مع جيوش مجموعة دول الساحل الخمس، ومؤخراً بدأت القوات الفرنسية في القيام بحملات عسكرية بالتعاون مع الجيوش المحلية، كانت آخرها عملية تمشيط واسعة يوليو الماضي واستمرت لعدة أيام في منطقة داخل الأراضي المالية وغير بعيدة من الحدود مع بوركينافاسو؛ وأسفرت العملية العسكرية عن القضاء على 20 مقاتلاً ينتمون لإحدى الجماعات الإرهابية، التي اتخذت من غابة نائية قاعدة خلفية للتحرك وشن هجمات داخل مالي وبوركينافاسو.