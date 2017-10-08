أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت في مدينة بنغازي، أمس السبت، حملة التوعية ضد سرطان الثدي، وذلك لأحياء الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بالاشتراك مع الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان بهدف الوصول إلى 10000 سيدة وفتاة في بنغازي.

وبدأت الحملة بندوة علمية داخل مدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، تضمن عدد من المحاضرات خلال الفترة الصباحية.

وتضمن برنامج التوعية عدة محاضرات وهي: المسح الميداني عن معلومات وتطبيقات السيدات في بنغازي حول الكشف الذاتي، هل سرطان الثدي مشكلة في بلادنا، سرطان الثدي وكيفية الوصول إلى العلاج الامثل، الدعم النفسي واثره في الحد من المرض.