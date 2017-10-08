أخبار ليبيا 24 – خاص

تعتزم الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة اطلاق برنامج تدريب وتشغيل لخريجي الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأشهر القادمة.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى دعم الطلاب الخريجين وللتخفيف من عبء البطالة عن طريق اكسابهم الخبرات العملية والمهارات اللازمة التي تساعدهم في الانخراط بسوق العمل.

وسيتم تدريب 500 خريج كدفعه أولى من تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال هذا البرنامج ويشمل أيضاً موظفي القطاع لرفع من مستوى كفاءة العاملين.

وسيتحصل من خلالها المتدرب شهادة فنية معتمدة من قبل شركات متخصصة عالميه مثل ،(مايكروسوفت – سيسكو – اوراكل- وشركات مزود الخدمة العالمية – وغيرها) وتكون الدورات محلية بمقر مركز تدريب الاتصالات ببنغازي.