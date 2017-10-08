أخبار ليبيا 24 – خاص

حسم المنتخب الكونغولي نتيجة مباراته أمام ليبيا بالفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير التونسية، لحساب الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

بهذا الفوز أصبح رصيد الكونغو 10 نقاط فيما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط.

افتتح المنتخب الكونغولي التسجيل في الدقيقة 51 عبر مهاجمه سيدريك باكامبو وعدل المعتصم المصراتي للمنتخب الليبي (69) ونجح موكي في خطف هدف الفوز (74).

جاء بداية الشوط الأول مغلقة ولم تشهد أي فرص حقيقية للتسجيل.

وجاءت أولى الفرص الحقيقية لصالح منتخب الكونغو في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول من كرة ثابتة نجح حارس ليبيا أحمد عزاقة من التصدي لها.

وفي الدقيقة 25 نجح المهاجم الليبي حمدو المصري في اختراق دفاعات الكونغو لكنه لم يضع كرته في الشباك الكونغولية، بعد أن أبعدها المدافع لركنية في اللحظة الأخيرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط أي فرص للمنتخبين. .

ومنذ انطلاق الشوط الثاني بدأ المنتخب الكونغولي بالضغط وحاول الوصول للشباك الليبية لكن الرعونة وتألق عزاقة كان له دورا في تأخر الهدف الأول الذي أتى في الدقيقة 51، عن طريق المهاجم فريدريك باكامبو بعد ان استفاد من سوء تقدير مدافعي ليبيا.

وفي الدقيقة 56 لاحت فرصة مضاعفة النتيجة للكونغو على مرتين الأولى تدخل من خلالها عزاقة في إبعاد الكرة وذهبت في المرة الثانية كرة مهاجم الكونغو بجانب القائم.

ورغم سيطرة المنتخب الكونغولي إلا أن ليبيا نجحت في العودة للمباراة بعد تحقيقها التعادل من كرة قوية لمعتصم المصراتي في الدقيقة 69.

وعاد منتخب الكونغو ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 74 عن طريق ولفريد موكي بعد أخطاء دفاعية ليبية فادحة.