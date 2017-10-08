أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت فرق الصيانة بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية بمساعدة مستخدمين شركة الونترشال المانية وقسم اللحام والخراطة بحقل النافورة النفطي من تركيب برج الواي ماكس بالحقل .

وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن فرق الصيانة بشركة ليبيا للاتصالات تمكنت أمس السبت من تشغيل البرج، لافتاً إلى أن تغطية خدمة “الوي مكس” تعمل الآن بالحقل .

يشار إلى أن حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط يعمل بطاقة إنتاجية وصلت إلى 55 ألف برميل يوميا.

يذكر أن حقل النافورة يعد من أكبر الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط ومن أكبر الحقول الواقعة في نطاق مدن الواحات وقد توقف عن إنتاج النفط منذ إغلاق الموانئ النفطية الرئيسة في البلاد أواخر عام 2013.