أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد هذه الأيام فوج المدينة للكشافة والمرشدات لأقامه المهرجان الثالث لتراث الشعبي تحت شعار (( تراثنا .. هويتنا )) الذي يعتزم قيامه في التاسع عشر من الشهر الجاري على مدى ثلاثة أيام في حديقة متحف ليبيا بطرابلس.

ويتضمن المهرجان العديد من الفقرات واللوحات التعبيرية والرقصات والألعاب الشعبية، بالإضافة الى مشاركة العديد من المدن الليبية لتمثيل عاداتها وتقاليدها وتراثها بإقامة زاوية خاصة لكل مدينة.

وأفاد قائد المهرجان القائد الكشفي هاني كشون أن العروض الاستعراضية واللوحات التعبيرية التي ستعرض في المهرجان جاري العمل عليها بتدريبات مكثفة هذه الأيام من أبنائنا الكشافين والمرشدات و بنظام عدد من اللجان المختصة بمجالها .

يذكر أن فوج المدينة قد بدأت بإقامة هذا المهرجان من السنوات الماضية بالإضافة الى مهرجانات و أنشطة أخري هادفة .