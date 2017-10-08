أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة، اليوم الأحد، أن مجلس النواب وافق على الانخراط في الحوار مع المؤتمر الوطني السابق من أجل أن تكون ليبيا واحدة موحدة وبشرط ضمان وجود المؤسسة العسكرية التي أنجزت الكثير وحررت بنغازي من الدواعش وكذلك بقية المدن الأخرى أخرها صبراتة .

وقال حومة في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إن “حوار تونس الأخير فالكل أدرك من فريقي مجلس النواب ومجلس الدولة أن هناك مخاطر تحاك ضد الوطن وهو انتشار داعش والإنفلات الأمني في كل مكان والإنهيار الاقتصادي في البلاد في الغرب والشرق والجنوب”.

وأضاف أن كل هذه الأمور القت بظلالها على كل الليبيين وأصبح المواطن يعاني من عدم توفر الإحتياجات الضرورية والتي تتمثل في الغذاء والمواد الضرورية والسيولة وأيضا توفير الأمن ولو بشكل جزئي، مشيرا إلى أن الإحساس بالمسؤولية جعل الفريقين يتوصلوا إلى نقاط مهمة وهي النقاط الخلافية والتي أصبحت من ثوابت مجلس النواب فيما يخص الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات .

وتابع “الآن الفريقين توجهوا كل إلى مجلسه لمناقشة ما توصل إليه فريق الحوار المشكل من مجلس النواب والأسبوع القادم وبالتحديد في جلستي الاثنين والثلاثاء ستكون مخصصة لمناقشة مخرجات اجتماعات لجان الحوار في تونس وسوف نشاهد ماهو المطلوب .