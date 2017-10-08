أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، أن نقص المستلزمات والأدوية أدت إلى توقف العمل بقسم الطوارئ

واضاف قويدر – أن الاطباء وعناصر التمريض بمستشفى الهواري العام توقفوا عن العمل وغادروا قسم الطواري بمركز بنغازي الطبي اليوم الأحد.

من جهته قال مدير مكتب التفتيش والمتابعة بنغازي الكبرى ناصر الكاديكي “ابلغنا صباح اليوم من قبل رئيس الخدمات الطبية بمركز بنغازي الطبي الطبيب حازم عامر بأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى الهواري بوحدة الباطنة قسم الطوارئ قد انسحبوا من القسم ، وبناء على ذلك تحركنا لإثبات الواقعة وتعليل الأسباب ، واجتمعنا مع رئيس هيئة التمريض ورئيس اللجنة الإدارية بمستشفى الهواري ومدير الشؤون الإدارية للوقوف علي الأسباب.”

وأضاف الكاديكي “ان سبب الانسحاب هو ان الطبيبات في حالة استياء من عدم وجود مستلزمات طبية بالقسم وانتقلنا الى مكان العمل وبالفعل عاد الطاقم الطبي الي مقر عملهم مباشرة، وحاولنا توفير بعض المستلزمات بطريقة او بأخرى ”

كما نوه رئيس اللجنة الإدارية بالمركز الطبي الطيب صلاح الطقطوق علي نقص المستلزمات وأن ذلك يعرض الأطباء وعناصر التمريض للاعتداء اللفظي من قبل المرافقين ولابد من وضع الحلول السريعة لهذه النواقص بالأقسام الحيوية بالمركز كقسم الطواري والعناية وغرف العمليات الجراحة.

وقام مكتب شؤون جرحى الجيش بنغازي، بالتبرع بمجموعة من القفزات الطبية والإبر إلى قسم الطوارئ لحلحلة المشاكل التي يعاني منها القسم من نقص في المواد.