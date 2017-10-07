أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مراقبة التزويد والنقل البحري بالمناطق الوسطى والشرقية عن استمرار ضخ الغاز من الناقلة قازيونايتد وخروج ناقلة الوقود فالتوستا بعد أنهاء عمليات ضخ وقود البنزين بخزانات الشركة من خلال منصة الرصيف النفطي طبرق حتى ظهر يوم الخميس الماضي.

وذكرت مراقبة التزويد والنقل، أن الناقلة البحرية (VALDAOSTA ) أنهت عمليات تفريغ منتج البنزين البالغة ” 32 ” مليون لتر ،بالتزامن مع استمرار ضخ منتج غاز الطهي ” L.P.G ” من ناقلة الغاز ( GAZ UNITED ) ,والتي تحمل بجعبتها” 5177 ” طن متري من غاز الطهي.

من جهته قال رئيس مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف، إن خزانات الشركة تحوي ” 28612.75 ” ثمانِ وعشرين وستمئة وخمسة وسبعون مليون لتر، من وقود الديزل و ” 33420.500 ” ثلاثة وثلاثين مليون وأربعمئة وعشرون ألفاً وخمسمئة لتراً من وقود البنزين أضافةً لما ذُكر أعلاه.