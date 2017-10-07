أخبار ليبيا 24

كشف قاضي الأحوال الشخصية بما يسمى تنظيم داعش فوزي محمد بشير العياط أسباب سقوط التنظيم المهزوم في مدينة سرت التي دحرته فيها قوات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

القيادي الداعشي السابق قال أن سبب انهيار التنظيم في سرت هو الضعف العسكري للتنظيم مشيرا إلى أن القوة الإعلامية من خلال اصداراته كانت تروج لشيئ غير حقيقي وغير واقعي.

وانتقد اعلام داعش مشددا على أنه لم يعكس الواقع الحقيقي .

العياط الذي يبقع الآن داخل أحد السجون في مدينة مصراتة كشف أن التنظيم عانى في الفترة الاخيرة من قلة الطعام بسبب الحصار المطبق على مدينة سرت، وأن التنظيم اعتمد على مقاتلين سودانيين و مصرييين و توانسة انضموا الى داعش.

كما تطرق إلى مسألة السبايا داخل اللتنظيم مؤكدا أنهن كن يوزعن على العناصر الإرهابية بملك اليمين، وأنه كان المسؤول عن عقود الزواج والطلاق بالمحكمة الشرعية .

القيادي الداعشي الذي القي القبض عليه تحت ركام منزل في منطقة الجيزة في سرت اعترف بأن قيام تنظيم داعش بتطبيق (قوانينهم الإسلامية التي ابتدعوها) بالقوة لم يكن ناجحا.

وبخصوص معركة الكرامة التي انطلقت في مايو 2014 في مدينة بنغازي قال العياط أنها جعلت عناصر أنصار الشريعة يشعرون بالخطر ما جعلهم يتوجهون إلى سوريا ويقومون بمبايعة داعش هناك وأن الإرهابي حسن الشاعري الملقب بأبو حبيبة كان اول من اسس داعش في درنة وبنغازي.