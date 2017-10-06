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في خطوة لإجهاض جهود الجماعات الإرهابية طلبت موريتانيا دعما دوليا لمواجهة خطر ما سمته الإرهاب الجسيم في غرب أفريقيا بعد الهجوم الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه واستهدف دورية عسكرية في شمالي البلاد وأسفر عن مصرع 12 جنديا.

وأكد وزير الاتصالات الموريتاني محمد ولد محمد عبد الرحمن أن دولا أخرى في المنطقة مثل مالي والجزائر وتشاد والنيجر تعاني أيضا من هذه الهجمات، وذلك خلال معرض إدانته الهجوم على الجنود الموريتانيين وصفاً إياه بأنه عمل بربري وإرهابي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في نواكشوط في وقت متأخر من مساء الجمعة أنه يطلب من المجتمع الدولي أن يأخذ هذا التهديد الخطير لاستقرار المنطقة على محمل الجد، ودعا الى التضامن لمواجهة هذا التهديد.

وذكرت قوات أمن موريتانية أن الجيش بدأ في البحث عن الأشخاص الذين هاجموا دورية الجيش وألقى القبض على مهرب أسلحة تربطه صلات بتنظيم القاعدة.

وسبق لجناح القاعدة في شمال أفريقيا الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة في موريتانيا أن ذكر في بيان الأسبوع الماضي أنه خطف 12 جنديا موريتانيا بعدما نصب كمينا لدوريتهم يوم الاثنين الماضي في منطقة لتعدين خام الحديد في شمالي البلاد.

وكان الجيش الموريتاني قد قام بمساعي لتأمين أراضيه من هجمات الإرهابيين حيث قام منتصف يوليو الماضي بتجديد إحداثيات المنطقة العسكرية المحظورة التي أعلن عن منعها الكامل في جزء كبير من حدود موريتانيا مع الجزائر.

وأكد مصدر عسكري موريتاني «أن سبب حظر هذه المنطقة هو ضبط الجيش الموريتاني لأسراب من سيارات مهربي الأسلحة والمخدرات الذين يتخذون من المنطقة المحظورة معبرا لنشاطاتهم بين حدود الصحراء الغربية ومالي.

في حين شدد مراقبون هو منع تدفق مسلحي الجماعات الإرهابية للتنقيب عن الذهب الذي أن أشيع اكتشاف كميات هامة منه في مواقع غير بعيدة من السطح.