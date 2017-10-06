أخبتلا ليبيا24- خاص

قال الأستاذ في إدارة القطاع الصحي مندوب الاتحاد الأوروبي في ليبيا البروفيسور مايكل نيتشيال إن الاتحاد الأوروبي يقدم برنامج علمي لدعم وتعزيز القطاع الصحي في ليبيا.

وأضاف نيتشيال الذي ألقى محاضرة اليومين الماضيين في مركز بنغازي الطبي أن البرنامج يركز على الجوانب في النظام الصحي من أجل تعزيزها وتقويتها، كما يركز على تقديم الخدمات الصحية وجودتها وكيفية تقديمها.

وتابع مندوب الاتحاد الأوروبي “ننظر أيضا من خلال هذا البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية والدورات التدريبية واكتساب المهارات من خلالها”، موضحا أن البرنامج لا يركز فقط على المستشفيات إنما يركز أيضا على وحدات الرعاية الصحية، وتمويل السياسة الصحية وسياسة التمويل والتأمين الصحي.

وذكر نيتشيال أنهم يطمحون من خلال هذا البرنامج إلى تغيير سياسة التمويل الصحي والمالي من خلال إنشاء منظومة التأمين الصحي ، وأيضًا إلى تطوير منظومة العمل الصحي بما يسمح بإشراف وتسيير من جهات بما يخلق جودة خدمات.

وواصل المندوب قائلا “وبهذا نضمن أن المريض الليبي لن يسافر إلى مصر أو تونس وأن يتحصل على الرعاية الصحية في ليبيا.”

وفيما يخص نتائج الاجتماع مع وزير الصحة قال نيتشيال: “نحن وصلنا إلأى نتائج سوف تترجم على أرض الواقع قريبا ولن تصبح مجرد لقاءات في تونس أو أي مكان في الخارج، ومركز بنغازي الطبي سوف يكون جزء من هذه البرامج التى سوف تترجم على أرض الواقع.

وعن الدعم لمركز بنغازي الطبي أوضح أن البرنامج مصمم منذ عام 2012 من حيث المساعدة الفنية قد لا تتوفر المساعدة الفنية وما إلى ذلك ولكن نحن نطمح إلى إعادة تدوير المساعدة الفنية لتطوير الموارد.

وأضاف “نحن لا نستطيع الابتعاد عن الواقع، الظروف في عام 2012 تختلف عن الظروف في عام 2017، ولكن سوف نعمل مع بعض لتحريك عدد من المصادر الواقفة من أجل أن تتحرك مجددا ، وهذا هو السبب في زيارتي شخصيا لا أريد الاعتماد على الإيميلات أريد أن أزور هذا المكان شخصيا”.