أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت غرفة محاربة تنظيم الدولة في مدينة صبراتة سيطرتها على المدينة بعد انسحاب الكتيبة 48 مشاة من تمركزاتها فجر اليوم الجمعة.

وذكرت الغرفة أنه تم تمشيط آخرالمناطق التي كانت تتمركز بها المليشيات والتأكد من تحرير المدينة بالكامل وجاري التعامل مع بعض المباني التي يعتقد أن بها بعض المفخخات .

وطالبت الغرفة المواطنين في مدينة صبراتة وضواحيها عدم الدخول إلى المدينة والمساس بأي جسم مشبوه أو الاعتداء على أملاك أو أرواح عائلات المتهمين.

وشددت الغرفة على كل لديه مظلمة أن يلجأ إلى الجهات القانونية للمطالبة بالحقوق وذلك للمساهمة في تثبيت الأمن والأمان في ظل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المساندة.

وأكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة صبراتة على جميع العسكريين والقوات المساندة عدم استعمال الرصاص الحي احتفالاً بتحرير المدينة .

وقال شهود عيان إن أصوات إطلاق الرصاص تسمع في منطقة النهضة ضواحي مدينة صبراتة، مؤكدين أن الغرفةغنمت دبابات وسيارات تابعة للمليشيات في المدينة.