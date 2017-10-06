أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سامي محمد الجهاني، انتهاء فريق الصيانة بشركة المياه والصرف الصحي ببنغازي من أعمال الصيانة اللازمة لبعض الخطوط الداخلية بالمدينة.

وأوضح المهندس سامي -الصفحة الرسمية للجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي- أنه وبالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي ببنغازي سيتم اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة السادس من أكتوبر عودة تدفق المياه إلي مدينة بنغازي .

وأضاف المسؤول أن أعمال الصيانة تمت بنجاح، لافتاً إلى أنها استمرت قرابة 24 ساعة منذ الساعة السابعة أمس الخميس حتى الساعة السابعة اليوم الجمعة .

ولفت إلى أن المياه انقطاعت على أغلب مناطق بنغازي الليثي – شارع عشرين – جامع البدريه بسبب عدد من الكسور بالشبكة الرئيسية، منوهاً إلى أنه بدأ تدفق المياه إلى كافة المناطق .

وأثني المهندس على فرق الصيانة وكافة العاملين بمحطة ضخ بنغازي بإدارة التشغيل والصيانة بالجهاز على جهودهم المبذولة .