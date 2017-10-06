أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدرب المنتخب الليبي علي الرياني، أن استعدادات المنتخب الليبي جيدة وسوف نحقق النتائج المطلوبة بفضل استعدادنا ووجود لاعبين مميزين وكذلك وقوف الإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة معنا سيرفع من عزيمتنا وإصرارنا على الفوز والترشح .

وقال الرياني لـ “أخبار ليبيا 24” “أقمنا العديد من المعسكرات الداخلية في طرابلس ومصراتة وفزنا في كل المباريات الودية التي لعبناها، والآن أقمنا معسكر في تونس قبل البطولة بمنطقة قمرت” .

وأضاف أستعدينا لكأس العالم الحالي من شهرين ومجموعتنا وضم فرق تونس البلد المنظم والبرتغال ولبنان، مشيرا إلى أن الطاقم الفني والإداري لدينا والباقي على اللاعبين الذين نثق فيهم جيدا وسوف نحقق من خلالهم مايريده الجمهور الليبي .