أخبار ليبيا24- خاص

أكد المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية بنغازي أن ما يجري من نقص الوقود في محطات التوزيع ناتجٌ عن اعتصام سائقي شاحنات النقل الخاص وإضرابهم عن العمل.

وأوضح المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أن سائقي الشاحنات يطالبون بدفع أجورهم نقداً ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء غير متبع في السابق.

وأضاف المكتب أنه تجري حالياً مفاوضاتهم على أعلى المستويات في الدولة لتقريب وجهات النظر ولإعادتهم لاستئناف العمل لما فيه مصلحة البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي لشركة البريقة أن خزانات الشركة في منطقة تشغيل طبرق تحمل الرصيد الكامل من الوقود ولا صحة لما يُشاع من نقص منتجي وقود البنزين والديزل.