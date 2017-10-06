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عرض الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة على القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر نتائج اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لأطراف الحوار الليبي خلال الجولة التي أجريت في تونس والتي تضم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الرسمي أن سلامة ناقش مع حفتر الخطوات القادمة للعملية السياسية، مؤكدة أن القائد العام أبدي دعمه للممثل الخاص وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن حفتر أفصح لسلامة خلال استقباله في مكتبه في مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة عن آرائه للدفع قدما بالعملية السياسية الجارية في البلاد.