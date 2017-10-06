أخبار ليبيا24- خاص

دخلت اللاعبة السابقة رشا نوري، تاريخ الكرة الليبية، بعد أن أصبحت أول مدربة كرة قدم ليبية معتمدة من «كاف».

ونوري من مواليد 1992، ومارست لعبة كرة القدم من بوابة المنتخب الليبي النسائي عام 2011، ونجحت في البروز من خلال منافسات البطولة المدرسية والتي أشرف عليها مكتب النشاط المدرسي الخاص بالمؤسسات التعليمية في مدينة طرابلس خلال المرحلة الثانوية ونجحت في قيادة فريق مدرستها لتحقيق المركز الثاني وتوجدت بلقب هداف البطولة .

ولعبت رشا نوري مع المنتخب الليبي لكرة القدم خلال التصفيات الأفريقية العام الماضي، وشاركت مؤخراً في دورة تدريبية للحصول على رخصة التدريب من الدرجة «C»، المعتمدة من الكاف واجتازت الدورة بنجاح لتسجل اسمها كأول مدربة ليبية في عالم كرة القدم .