أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مدير إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والصناعة مرعي أمراجع عن دخول أربعة شاحنات محملة بــ “4100”كيس من الدقيق والسلع التموينية إلى مدينة درنة.

وأضاف أمراجع أن ن الكمية التي وصلت إلى المدينة خلال هذا الأسبوع “8100” كيس دقيق، لافتا إلى أنها أرسلت إلى المدينة من وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة بناء على الاتفاق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد مدير إدارة التجارة الداخلية أنه سبق وأن تم توريد4000 ألف كيس دقيق خلال الأيام الماضية للمخابز العاملة في مدينة درنة.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد الصناعة في الحكومة المؤقتة منير عصر طالب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالتدخل للمساهمة في وصول مخصصات شهر أكتوبر المقبل لمادة دقيق المخابز لمدينة درنة .