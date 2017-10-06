أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري في لواء الوادي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 ، أن ثلاثة مستشارين عسكريين فرانسسين وصلوا إليّ صبراته الأسبوع الماضي من العاصمة المالية «باماكو» ، للمشاركة في اجتماعات فنية مع كبار قادة ما يُعرف « بغرفة العمليات لمحاربة داعش » بقيادة اللواء عمر عبدالجليل.

و كشف المصدر نفسه أن المستشارون العسكريون الفرنسيون قد ساعدوا بشكل خاص في وضع استراتيجيات عسكرية لمواجهة القناصة الأجانب المتدربين تدريباً عالياً.

و أوضح المصدر ، أن الكتائب “أنس الدباشي” و”إسناد المدينة” قاموا بالتعاون مع هؤلاء القناصة الأجانب ، و سهلوا لهم الدخول إليّ ليبيا و منها إليّ صبراته لمساعدتهم في حربهم علي المدنيين .

و أضاف المصدر نفسه أن الترتيبات الأولية بين القوات الفرنسية و قوات الجيش الليبي كانت في بداية الأمر تدور حول إرسال 6 خبراء عسكريين ، لكن فرنسا أرسلت ثلاثة فقط ، بسبب عملية مفاجئة قامت بها القوات الخاصة الفرنسية لدعم قواتها في النيجر و مالي و تحديداً في قرية تونغو تونغو ، في منطقة تيلابيري ، على الحدود بين البلدين.

هذا الأمر و بحسب المصادر نفسها لم يعيق تقدم قوات الجيش ، حيث أن الفرنسيون يدعمون بمعدات متقدمة للغاية الهجوم العسكري الذي شنته غرفة العمليات في صبراتة علي المجموعات الإرهابية.

و في السياق ذاته ، تتداول في الأوساط الإعلامية الفرنسية أخبار مهمة عن تعاون فرنسي ليبي في مجال مكافحة الإرهاب ، حيث أشار موقع « Africa Intelligence » إليّ لقاء سِري جمع بين المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الليبي و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، يخص دعم فرنسي للجيش الليبي.

و الجدير بالذكر أن « غرفة العمليات » لم تستخدم حتى الآن الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية من أجل حماية المدنيين والممتلكات والمواقع الأثرية في صبراتة من القصف العشوائي.

رابط موقع : African Intelligence