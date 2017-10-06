أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب تجمع شباب مصراتة بضرورة خروج التشكيلات المسلحة والتي تعرف بـسرايا الدفاع ومجالس الشورى من مدينة مصراتة، مشيرين إلى أن هذه التشكيلات المسلحة حليف لتنظيم داعش في بنغازي ولا يمكن أن يكونوا خصما لها في مصراتة.

فقد خرج تجمع شباب مصراتة في تظاهرة عصر اليوم الجمعة أمام قاعة الشهداء بوسط المدينة تحت شعار نعم لدعم الأجهزة الأمنية للقيام بدورها.

ورفع المتظاهرون خلالها شعارات مؤيدة للأجهزة الأمنية والعسكرية داخل المدينة ومحاكمة الداعمين تنظيم داعش ورفع الغطاء الاجتماعي عمن ثبت تورطه.

وأصدر “تجمع شباب مصراتة” بيانًا، أكدوا فيه دعمهم ومساندتهم لما أعلنه رئيس مكتب التحقيقات لدى النائب العام، داعين له بكشف المزيد من الحقائق والشبكات الإرهابية المتورطة في البلاد.

وطالب «تجمع شباب مصراتة» من ضيوف المدينة من نازحين وغيرهم بعدم التدخل في شؤون المدينة وعدم الانخراط في أي عمل إجرامي.

كما طالب التجمع، مكتب العمل والتأهيل بمصراتة وبالتنسيق مع فروع البلدية بالمدينة بحصر العمالة الوافدة، بما لا يتسبب في إرباك مصالح الناس وحوائجهم ويضمن آدميتهم.

كما عبر “تجمع شباب مصراتة” دعمهم مديرية أمن مصراتة لما قدموه من بسالة في التصدي للإرهابيين المقتحمين مبنى مجمع المحاكم الأربعاء الماضي، مشددين على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية للقبض على المتورطين في قضايا الإرهاب.

وأكد «تجمع شباب مصراتة» أن مدينة مصراتة تمد يدها لأبناء الوطن للدخول في مصالحة وطنية شاملة، مشيرين إلى ضرورة دعم المنطقة العسكرية الوسطى في القيام بمهامها.