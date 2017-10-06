أخبار ليبيا 24

انتفض سكان بلدة تسيل السورية الواقعة غربي محافظة درعا على سلطة تنظيم داعش، بعد أن أقدم التنظيم على غلق المدارس كافة، ومنع أبناء البلدة من الوصول إليها.

وبادر المتظاهرون برشق مسلحي التنظيم بالحجارة, بينما ردت ما تسمى “الحسبة” بإستقدام تعزيزات لمواجهة المتظاهرين.

وجاءت هذه الإنتفاضة الشعبية بعد أن داعش قام بمنع الطلاب من الإلتحاق بالمدارس للتعليم، ما دفع الأهالي للخروج عن صمتهم وتنسيق مظاهرة ضد التنظيم الذي يحتل البلدة منذ قرابة العام.

ويعاني أهالي بلدة تسيل وعدوان وسحم الجولان وجلين اللاتي يحتلها داعش منذ عام تقريباً، من الإنتهاكات التي يرتكبه التنظيم الذي سبق له منع خروج الأهالي إلى القرى المجاورة متخذاً منهم دروعاً بشرية لحماية نفسه.

وفي سياق أخر أطلقت فصائل الجيش السوري الحر مطلع الشهر الماضي معركة جديدة ضد “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وتأتي المعركة الجديدة بعد أقل من أسبوعين من فقدان ما يسمى “جيش خالد” معظم قيادات الصف الأول والثاني نتيجة شن طائرات مجهولة سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعه في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك الحدودية مع الأردن، حيث طالت الغارات “محكمة شرعية” (مبنى مؤسسة الكهرباء سابقاً) وسجناً وموقعاً عسكرياً للتنظيم.

وبحسب بعض المصادر فأن الغارات خلفت 31 قتيلاً، بينهم قادة عسكريون وشرعيون في “جيش خالد بن الوليد” وأبرزهم “أمير الجيش الجديد المدعو “أبو تيم انخل”.